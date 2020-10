Coldiretti, la pandemia spinge il BIO, in Italia aumento coltivatori ed ettari coltivati (Di giovedì 1 ottobre 2020) L'Aquila - I consumi domestici di alimenti biologici raggiungono la cifra record di 3,3 miliardi per effetto di una crescita del 4,4% nell’anno terminante a giugno 2020 sotto la spinta della svolta green degli Italiani favorita dall’emergenza Covid. E’ quanto emerge dal rapporto “Bio in cifre 2020” presentato dell’Ismea all’incontro organizzato dalla Coldiretti per la presentazione del rapporto annuale del SINAB (Sistema di Informazione Nazionale sull’agricoltura biologica) che registra i principali numeri del settore in Italia: mercato, superfici, produzioni del biologico Italiano con le tendenze e gli andamenti storici. Uno scenario da cui emergono dati importanti anche per l’Abruzzo, dove, dal 2018 al 2019, le superficie biologiche sono aumentate del 6,8% contro ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 1 ottobre 2020) L'Aquila - I consumi domestici di alimenti biologici raggiungono la cifra record di 3,3 miliardi per effetto di una crescita del 4,4% nell’anno terminante a giugno 2020 sotto la spinta della svolta green deglini favorita dall’emergenza Covid. E’ quanto emerge dal rapporto “Bio in cifre 2020” presentato dell’Ismea all’incontro organizzato dallaper la presentazione del rapporto annuale del SINAB (Sistema di Informazione Nazionale sull’agricoltura biologica) che registra i principali numeri del settore in: mercato, superfici, produzioni del biologicono con le tendenze e gli andamenti storici. Uno scenario da cui emergono dati importanti anche per l’Abruzzo, dove, dal 2018 al 2019, le superficie biologiche sono aumentate del 6,8% contro ...

Etrurianews : Rischio usura con crack da 34 miliardi per emergenza pandemia ROMA - 'La malavita è arrivata a controllare cinquemi… - LavoroLazio_com : Coldiretti: Camorra controlla 5mila ristoranti, con pandemia rischio usura La malavita è arrivata a controllare cin… - tusciatimes : Camorra, Coldiretti: 'Controllo su 5mila ristoranti, rischio usura con crack da 34 miliardi per emergenza pandemia'… - fisco24_info : Dimezzati gli sprechi alimentari in pandemia: 54% italiani più attento : È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/… - agenzia_nova : Dopo l'esperienza casalinga accumulata nel lungo periodo di blocco delle attività, con l'inizio dell'autunno quasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti pandemia Pandemia: estendere i sostegni alle imprese agricole Coldiretti Giovani Impresa Vino, in Puglia flop vendemmia: «Sostegno alle imprese vitivinicole»

Flop della vendemmia verde, mentre la distillazione di crisi in Puglia ha assorbito solo il 16% delle risorse nazionali messe a disposizione per il settore del vino in crisi a causa della lunga chiusu ...

VINO: COLDIRETTI PUGLIA, FLOP VENDEMMIA VERDE E DISTILLAZIONE DI CRISI IN AFFANNO; STRETTA SU STOCCAGGIO E MISURA 21

VINO: COLDIRETTI PUGLIA, FLOP VENDEMMIA VERDE E DISTILLAZIONE DI CRISI IN AFFANNO; STRETTA SU STOCCAGGIO E MISURA 21. 01/10/2020. Flop della vendemmia verde, mentre la distillazio ...

Flop della vendemmia verde, mentre la distillazione di crisi in Puglia ha assorbito solo il 16% delle risorse nazionali messe a disposizione per il settore del vino in crisi a causa della lunga chiusu ...VINO: COLDIRETTI PUGLIA, FLOP VENDEMMIA VERDE E DISTILLAZIONE DI CRISI IN AFFANNO; STRETTA SU STOCCAGGIO E MISURA 21. 01/10/2020. Flop della vendemmia verde, mentre la distillazio ...