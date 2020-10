Barbara D’Urso ‘rimbalzata’ dal super vip, il più bello. Che si mette al sicuro con la collega (Di giovedì 1 ottobre 2020) La regina indiscussa dei salotti Mediaset non ha certo bisogno di presentazioni. Barbara D’Urso vanta una carriera decennale nel mondo del piccolo schermo, che oramai è parte integrante della sua scintillante ed avvincente esistenza. Stiamo parlando di una donna che conosce perfettamente il settore, gli intrighi che si celano dietro questo mondo misterioso quanto affascinante. mettersi contro un personaggio del genere non gioverebbe a nessun volto dello spettacolo, eppure sono molti ad aver sfidato Carmelita. Lo ha fatto anche Can Yaman. Basti ricordare le innumerevoli frecciatine lanciate da Belen Rodriguez nei confronti della vamp di Cologno Monzese. L’icona di bellezza argentina ha spiegato più volte di non voler avere nulla a che fare con i salotti dursiani e, qualche anno fa, anche Cecilia e il fratello minore Jeremias ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 1 ottobre 2020) La regina indiscussa dei salotti Mediaset non ha certo bisogno di presentazioni.D’Urso vanta una carriera decennale nel mondo del piccolo schermo, che oramai è parte integrante della sua scintillante ed avvincente esistenza. Stiamo parlando di una donna che conosce perfettamente il settore, gli intrighi che si celano dietro questo mondo misterioso quanto affascinante.rsi contro un personaggio del genere non gioverebbe a nessun volto dello spettacolo, eppure sono molti ad aver sfidato Carmelita. Lo ha fatto anche Can Yaman. Basti ricordare le innumerevoli frecciatine lanciate da Belen Rodriguez nei confronti della vamp di Cologno Monzese. L’icona di bellezza argentina ha spiegato più volte di non voler avere nulla a che fare con i salotti dursiani e, qualche anno fa, anche Cecilia e il fratello minore Jeremias ...

matteosalvinimi : In diretta su Canale 5, ospite di Barbara D’Urso. Chi mi fa compagnia? Buona serata Amici. #noneladurso ??LIVE??… - trash_italiano : ALBERTO TARALLO NOMINATO DA BARBARA D'URSO. #noneladurso - FondaliMarini_ : RT @Fil83652742: CHOC! Fialdini distrugge Barbara D'Urso. Caffeuccio amarissimo #ascoltitv - AlbertoAngela_ : Se doveste scegliere tra guardare in televisione una puntata di Ulisse e una trasmissione presentata da Barbara D'U… - annarella6205 : RT @FabrizioDelpret: #Salvini - in vista del processo di Catania - ha “depositato” le sue memorie difensive da Barbara D’Urso. Ecco. Io g… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso “Ma dove vuoi andare | nonnina?!” Barbara D'Urso si 'concia' così per uscire | con gambe in vista E piovono sfottò Zazoom Blog