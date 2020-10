Atlantia presenta nuovo esposto a Consob per turbativa mercato

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) –hato unchiedendo di valutare urgentemente i provvedimenti da adottare a seguito delle dichiarazioni rilasciate a mercati aperti dal Ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli e dal Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, che hanno determinato la sospensione delle negoziazioni per eccesso di ribasso.che è stato anche inviato ai servizi competenti della Commissione Europea. “Tale– spiega il Gruppo – si rende necessario per tutelare gli interessi degli oltre 37.000 azionisti e investitori della società e garantire la parità informativa, tenuto conto che nessuna decisione del Governo, in merito alla Concessione di ASPI, è stata ancora ...