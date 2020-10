Apice | approvato in consiglio il nuovo regolamento Tari | le novità

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Vicini alle imprese e alle persone”. E’ il monito del vicesindaco e assessore al bilancio al comune di, Raffaele Bonavita. Ecco la sua nota in merito alle novità che riguardano la: “È statoieri incomunale il . Come avevamo anticipato alcuni mesi fa, le ̀ che, a causa dei provvedimenti governativi per l’emergenza Covid-19 sono state , potranno usufruire di uno % dovuta per il tributo. Per usufruire dello sconto sarà necessario presentarsi all’ufficio tributi e compilare un modulo che nei prossimi giorni sarà pronto. All’interno delabbiamo inserito anche una % % , . Per quelli che già oggi non possiedano slot machine è previsto comunque uno ...