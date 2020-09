Zampa (sottosegretaria Salute): “Stadi aperti? CTS contrario. Protocollo chiaro: Serie A va sospesa” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, sui casi di Coronavirus in Serie A Continua a rimanere sospeso il proseguimento della Serie A dopo i casi di Coronavirus in casa Genoa. A pronunciarsi contro il proseguimento del campionato è la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa intervenuta a Radio Capital. “Il campionato di Serie A deve essere sospeso. Quando c’è un numero di positivi così alto (riferimento al Genoa, ndr), non si può che fermare il campionato. I positivi non sono in grado di giocare e possono contagiare altre persone. Il Protocollo è stato sottoscritto anche dalla Federcalcio. E nessuno al momento sta facendo pressioni su di noi”. ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sandraalla, sui casi di Coronavirus inA Continua a rimanere sospeso il proseguimento dellaA dopo i casi di Coronavirus in casa Genoa. A pronunciarsi contro il proseguimento del campionato è laalla, Sandraintervenuta a Radio Capital. “Il campionato diA deve essere sospeso. Quando c’è un numero di positivi così alto (riferimento al Genoa, ndr), non si può che fermare il campionato. I positivi non sono in grado di giocare e possono contagiare altre persone. Ilè stato sottoscritto anche dalla Federcalcio. E nessuno al momento sta facendo pressioni su di noi”. ...

