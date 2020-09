Volley, A2 femminile Est: i risultati della 2a giornata (Di mercoledì 30 settembre 2020) La pallavolo femminile è scesa in campo nello scorso weekend per disputare la seconda giornata di campionato; sia la Serie A1 che la Serie A2 hanno disputato le rispettive partite, mentre la Superlega ha iniziato la corsa allo scudetto con la prima di campionato. Nel girone Est di A2 vincono Soverato, Cutrofiano, Marignano e Vallefoglia che conquistano punti importanti per questa regular season. Vediamo insieme i risultati e le analisi delle partite del girone Est della 2a giornata di campionato di Serie A2 di Volley femminile. Cutrofiano-Ravenna – Photo Credit: Cutrofiano Volley Official Facebook AccountLe gare della 2a giornata di A2 femminile Est Dopo la prima sconfitta Soverato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) La pallavoloè scesa in campo nello scorso weekend per disputare la secondadi campionato; sia la Serie A1 che la Serie A2 hanno disputato le rispettive partite, mentre la Superlega ha iniziato la corsa allo scudetto con la prima di campionato. Nel girone Est di A2 vincono Soverato, Cutrofiano, Marignano e Vallefoglia che conquistano punti importanti per questa regular season. Vediamo insieme ie le analisi delle partite del girone Est2adi campionato di Serie A2 di. Cutrofiano-Ravenna – Photo Credit: CutrofianoOfficial Facebook AccountLe gare2adi A2Est Dopo la prima sconfitta Soverato ...

Detto, fatto. L’intenzione della società era di confermare gran parte della squadra della passata stagione e così è avvenuto, pure in tempi rapidi, a Porto Potenza. La Farmacia Casciotti edizione 2020 ...

Alessia Postiglione è pronta per affrontare la sua prima stagione da capitano della Luvo Barattoli Arzano. La centrale è già pronta a farsi carico delle responsabilità del ruolo: “Ho apprezzato molto ...

