Usa, confermato il crollo del Pil nel 2o trimestre (- 31%) ma l’economia ora è in ripresa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il dato impressiona, forse più di quanto dovrebbe. Nel secondo trimestre del 2020 il Prodotto interno lordo statunitense è crollato del 31,4%. E’ quanto comunica il Bureau of Economic Analysis diffondendo nella seconda lettura. La flessione è leggermente meno peggio delle attese, gli analisti scommettevano su un -31,7%. Come sta accadendo praticamente in tutti i paesi del mondo le attese per il terzo trimestre sono per un recupero record. Il dato statunitense si confronta con il meno 11,8% dell’area euro. Tuttavia negli Usa il calcolo della variazione avviene in modo differente. Eurostat e gli istituti di statistica dei paesi europei calcolano il dato in base a quanto quanto effettivamente rilevato nei tre mesi considerati. Negli Usa il Bureau of Economic Analysis (BEA) ottiene il valoretrimestrale con dati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il dato impressiona, forse più di quanto dovrebbe. Nel secondodel 2020 il Prodotto interno lordo statunitense è crollato del 31,4%. E’ quanto comunica il Bureau of Economic Analysis diffondendo nella seconda lettura. La flessione è leggermente meno peggio delle attese, gli analisti scommettevano su un -31,7%. Come sta accadendo praticamente in tutti i paesi del mondo le attese per il terzosono per un recupero record. Il dato statunitense si confronta con il meno 11,8% dell’area euro. Tuttavia negli Usa il calcolo della variazione avviene in modo differente. Eurostat e gli istituti di statistica dei paesi europei calcolano il dato in base a quanto quanto effettivamente rilevato nei tre mesi considerati. Negli Usa il Bureau of Economic Analysis (BEA) ottiene il valoretrimestrale con dati ...

fattoquotidiano : Usa, confermato il crollo del Pil nel 2o trimestre (- 31%) ma l’economia ora è in ripresa - clikservernet : Usa, confermato il crollo del Pil nel 2o trimestre (- 31%) ma l’economia ora è in ripresa - Noovyis : (Usa, confermato il crollo del Pil nel 2o trimestre (- 31%) ma l’economia ora è in ripresa) Playhitmusic - - danielpaoliniTW : La mia previsione, da profano, è che #Trump verrà confermato di nuovo come Presidente. #Debate2020 #TrumpBiden #Biden #USA - d3em64 : RT @agenzia_nova: #PapaFrancesco non incontrerà il segretario di Stato Usa, Mike #Pompeo, in visita in Italia i prossimi 29 e 30 settembre.… -