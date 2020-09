Un romanzo di formazione al femminile (Di giovedì 1 ottobre 2020) Limitata dalla piccola realtà in cui vive – un piccolo villaggio Rom vicino a Bucarest – e dal suo ruolo di madre single e giovanissima, Pamela (Alina Serban) sogna altro: di seguire i suoi sogni, studiare, fare la scoperta di un mondo più grande che ha sempre solo intravisto in lontananza. Presentato nel programma di Acid al Festival di Cannes del 2018, Sola al mio matrimonio di Marta Bergman – suo esordio nel cinema «di finzione» – è il romanzo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 1 ottobre 2020) Limitata dalla piccola realtà in cui vive – un piccolo villaggio Rom vicino a Bucarest – e dal suo ruolo di madre single e giovanissima, Pamela (Alina Serban) sogna altro: di seguire i suoi sogni, studiare, fare la scoperta di un mondo più grande che ha sempre solo intravisto in lontananza. Presentato nel programma di Acid al Festival di Cannes del 2018, Sola al mio matrimonio di Marta Bergman – suo esordio nel cinema «di finzione» – è il… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

VentagliP : RT @Raiofficialnews: Dal doc sulla storia del '900 all'inchiesta sulle trasformazioni sociali del nostro Paese: 'La TV di #LilianaCavani -… - _PuntoZip_ : Stasera in Tv: Al via la serie “La TV di Liliana Cavani. Un romanzo di formazione” – Su Rai Storia (canale 54) la s… - CeccarelliL_ : Stasera in Tv: Al via la serie “La TV di Liliana Cavani. Un romanzo di formazione” – Su Rai Storia (canale 54) la s… - MazzaliVanna : RT @Raiofficialnews: Dal doc sulla storia del '900 all'inchiesta sulle trasformazioni sociali del nostro Paese: 'La TV di #LilianaCavani -… - BordeauxEd : RT @KatyaMaugeri_: 'Un'idea di noi' di @EledeNardis è un #libro sublime. Un romanzo di formazione che traccia un percorso delicato, intenso… -

Ultime Notizie dalla rete : romanzo formazione Al via la serie ''La TV di Liliana Cavani. Un romanzo di formazione'' RAI - Radiotelevisione Italiana Un romanzo di formazione al femminile

Presentato nel programma di Acid al Festival di Cannes del 2018, Sola al mio matrimonio di Marta Bergman – suo esordio nel cinema «di finzione» – è il romanzo di formazione di Pamela, che per fuggire ...

Le parole e la vita raccontano l’ADHD

Sarà questo il titolo dell’evento promosso per il 3 ottobre a Terni dall’AIFA (Associazione Italiana Famiglie ADHD), in occasione della presentazione di “Io, Pajatosta”, romanzo di Sandra Ceccarelli, ...

In arrivo su RaiStoria La TV di Liliana Cavani. Un romanzo di formazione

Su RaiStoria La tv di Liliana Cavani, documentario in dieci episodi che ci fa scoprire gli esordi poco noti della cineasta ...

Presentato nel programma di Acid al Festival di Cannes del 2018, Sola al mio matrimonio di Marta Bergman – suo esordio nel cinema «di finzione» – è il romanzo di formazione di Pamela, che per fuggire ...Sarà questo il titolo dell’evento promosso per il 3 ottobre a Terni dall’AIFA (Associazione Italiana Famiglie ADHD), in occasione della presentazione di “Io, Pajatosta”, romanzo di Sandra Ceccarelli, ...Su RaiStoria La tv di Liliana Cavani, documentario in dieci episodi che ci fa scoprire gli esordi poco noti della cineasta ...