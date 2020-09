The Boys: una star de Il signore degli anelli sarà il padre di Billy Butcher (Di mercoledì 30 settembre 2020) A sorpresa, in The Boys 2 è in arrivo il padre di Billy Butcher e a interpretarlo sarà una vecchia conoscenza della saga de Il signore degli anelli. Mini-reunion de Il signore degli anelli in arrivo in The Boys 2: John Noble, già nel cast della trilogia di Peter Jackson sarà il padre di Billy Butcher, interpretato da Karl Urban, nel settimo episodio. Ad annunciare la sorpresa in arrivo quando mancano due soli episodi alla fine della seconda stagione è lo stesso Karl Urban su Instagram, pubblicando una sua foto insieme a John Noble, che comparirà nel settimo episodio, intitolato Butcher, Baker, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 settembre 2020) A sorpresa, in The2 è in arrivo ildie a interpretarlo sarà una vecchia conoscenza della saga de Il. Mini-reunion de Ilin arrivo in The2: John Noble, già nel cast della trilogia di Peter Jackson sarà ildi, interpretato da Karl Urban, nel settimo episodio. Ad annunciare la sorpresa in arrivo quando mancano due soli episodi alla fine della seconda stagione è lo stesso Karl Urban su Instagram, pubblicando una sua foto insieme a John Noble, che comparirà nel settimo episodio, intitolato, Baker, ...

