Stretta sulla movida contro il Covid-19, i gestori: 'Nuovo lockdown? Muore l'economia locale' (Di mercoledì 30 settembre 2020) Limite di 20 partecipanti a feste e ricevimenti: il chiarimento della Regione 29 settembre 2020 De Luca da Vespa a 'Porta a Porta' ribadisce: 'Se non si rispettano le ordinanze, chiudiamo tutto' 30 ... Leggi su salernotoday (Di mercoledì 30 settembre 2020) Limite di 20 partecipanti a feste e ricevimenti: il chiarimento della Regione 29 settembre 2020 De Luca da Vespa a 'Porta a Porta' ribadisce: 'Se non si rispettano le ordinanze, chiudiamo tutto' 30 ...

DoctorWho744 : RT @MinutemanItaly: Tutto quello che non fa lui è da vietare. A breve sarà proibito scopare: 'De Luca: stretta sulla Movida' - recerusse : RT @CasulaGiuliana: #ParoleDaDifendere #Miraggio1938 #KjellWestö Helsinki 1938. Finlandia stretta tra Hitler e Stalin.Due destini solitari… - markorusso69 : RT @MinutemanItaly: Tutto quello che non fa lui è da vietare. A breve sarà proibito scopare: 'De Luca: stretta sulla Movida' - valy_s : RT @MinutemanItaly: Tutto quello che non fa lui è da vietare. A breve sarà proibito scopare: 'De Luca: stretta sulla Movida' - MinutemanItaly : Tutto quello che non fa lui è da vietare. A breve sarà proibito scopare: 'De Luca: stretta sulla Movida' -