Serie A, Spadafora: “Non ci sono le condizioni per fermare il campionato” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Non ci sono le condizioni per fermare il campionato”. Lo ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, intervenuto ai microfoni di LaPresse all’uscita da Palazzo Chigi, in merito alle parole – poi ritrattate – del sottosegretario alla salute Sandra Zampa, che aveva parlato di sospensione della Serie A a causa dei tanti positivi al coronavirus emersi. Il ministro ha commentato queste dichiarazioni definendole come “avventate”, dunque per il momento il massimo campionato procederà regolarmente, probabilmente con il rinvio delle partite con tanti positivi nei club impegnati. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Non cileperil campionato”. Lo ha detto il ministro dello sport Vincenzo, intervenuto ai microfoni di LaPresse all’uscita da Palazzo Chigi, in merito alle parole – poi ritrattate – del sottosegretario alla salute Sandra Zampa, che aveva parlato di sospensione dellaA a causa dei tanti positivi al coronavirus emersi. Il ministro ha commentato queste dichiarazioni definendole come “avventate”, dunque per il momento il massimo campionato procederà regolarmente, probabilmente con il rinvio delle partite con tanti positivi nei club impegnati.

