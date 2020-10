Probabili formazioni Juve-Napoli 4 ottobre 2020: Dybala pronto? (Di mercoledì 30 settembre 2020) Paulo Dybala scalda i motori. L’attaccante argentino è pronto ad essere gettato nella mischia contro il Napoli, dall’inizio o a gara in corso, con Andrea Pirlo che ha voglia e necessità di sperimentare e con La Joya che torna nelle rotazioni. Non mancheranno dunque le opportunità per cambiare il volto della squadra rispetto alle prime due uscite ufficiali della stagione. Di certo c’è che un modulo a due punte è quello che più esalta Dybala, specialmente se schierato vicino alla porta. Maurizio Sarri nella scorsa stagione ha fatto cadere il tabù di una coppia composta da lui e Cristiano Ronaldo, ha rimesso l’argentino al centro del progetto dopo che aveva avuto più di un piede fuori dalla Continassa. Non a caso, ... Leggi su finoallajuve (Di mercoledì 30 settembre 2020) Pauloscalda i motori. L’attaccante argentino èad essere gettato nella mischia contro il, dall’inizio o a gara in corso, con Andrea Pirlo che ha voglia e necessità di sperimentare e con La Joya che torna nelle rotazioni. Non mancheranno dunque le opportunità per cambiare il volto della squadra rispetto alle prime due uscite ufficiali della stagione. Di certo c’è che un modulo a due punte è quello che più esalta, specialmente se schierato vicino alla porta. Maurizio Sarri nella scorsa stagione ha fatto cadere il tabù di una coppia composta da lui e Cristiano Ronaldo, ha rimesso l’argentino al centro del progetto dopo che aveva avuto più di un piede fuori dalla Continassa. Non a caso, ...

Advertising

atmilan1899 : Serie A femminile, #Milan-#Juventus: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni - Notiziedi_it : Serie A femminile, Milan-Juventus: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni - Andrea_Bologna7 : @giangolz @GabrieleIuvina1 @matteo_dec @vitalba Un giocatore di sicuro. E tutti sanno che di solito sono almeno 2 o… - Fantacalcio : Serie A, le probabili formazioni 2020/21 per l'asta del #Fantacalcio - CorriereUmbria : Stasera Arezzo-Perugia, Caserta: 'Vincere'. Le probabili formazioni -