Più sostenibilità e inclusione | Conte | costruire nuovo mondo per future generazioni

(Teleborsa) – "La fase di ripresa dalla pandemia è un'occasione unica per investire nella salute del nostro Pianeta e mettere la natura e le persone al centro della nostra agenda politica": lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervenendo ad un evento di alto livello a margine della 75esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. "La pandemia del Covid-19 ci ricorda come distruggere e degradare la biodiversità aumenta i rischi di diffusione delle malattie dagli animali all'uomo", ha sottolineato Conte, spiegando come la Cop26 ospitata dal Regno Unito in partnership con l'Italia e la prossima presidenza italiana del G20 intendono affrontare il problema della perdita di biodiversità e quello dei cambiamenti climatici come due temi "intrinsecamente ...

