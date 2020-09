Omicidio Vannini, le parole della madre di Marco dopo la sentenza (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per la prima volta i genitori di Marco Vannini possono accogliere una sentenza con un senso di giustizia. Oggi la famiglia Ciontoli è stata condannata per Omicidio volontario. Marina Conte e suo marito da anni si battono perché siano riconosciute le responsabilità della famiglia Ciontoli in tutta la loro totalità e la precedente sentenza d’appello, che derubricava il reato a Omicidio colposo e diminuiva gli anni di pena, aveva gettano i Vannini nello sconforto. Le parole di Marina Conte dopo la sentenza Ora, Marina Conte può definirsi non felice (impossibile, dopo la morte del figlio) ma soddisfatta: “Finalmente è stato ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per la prima volta i genitori dipossono accogliere unacon un senso di giustizia. Oggi la famiglia Ciontoli è stata condannata pervolontario. Marina Conte e suo marito da anni si battono perché siano riconosciute le responsabilitàfamiglia Ciontoli in tutta la loro totalità e la precedented’appello, che derubricava il reato acolposo e diminuiva gli anni di pena, aveva gettano inello sconforto. Ledi Marina ContelaOra, Marina Conte può definirsi non felice (impossibile,la morte del figlio) ma soddisfatta: “Finalmente è stato ...

matteosalvinimi : La mamma di Marco, Marina: “Finalmente è stato dimostrato quello che era palese fin dall’inizio. La giustizia esist… - repubblica : Omicidio Marco Vannini, Ciontoli condannati: 14 anni per Antonio, 9 e 4 mesi a moglie e figli - RaiNews : Omicidio #Vannini, condanna a 14 anni per Antonio #Ciontoli, 9 anni per famiglia. Notizia in aggiornamento su… - RosannaAvella : Omicidio Marco Vannini, Ciontoli condannati: 14 anni per Antonio, 9 e 4 mesi a moglie e figli… - Agenzia_Italia : Omicidio Vannini: cosa è successo la notte fra il 17 e 18 maggio 2015 -