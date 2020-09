«Michael Schumacher comunica solo con gli occhi» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Da mesi non si hanno aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute. L’ultima notizia, ufficiosa e mai ufficializzata, era arrivata nel settembre dello scorso anno, quando un’infermiera rivelò a Le Parisien che Michael Schumacher era sveglio e cosciente. Poi, ancora una volta, il silenzio. Fino all’ingresso nella casa del Grande Fratelli Vip di Elisabetta Gregoraci. La showgirl, ex moglie di Flavio Briatore (che ebbe l’ex pilota durante il suo mandato di direttore della Benetton), ha dato alcune indicazioni sulle condizioni del pluricampione tedesco. LEGGI ANCHE > Schumacher, un’infermiera di Parigi rivela: «È cosciente» Elisabetta Gregoraci ha detto agli altri inquilini della Casa del GFVip che Michael Schumacher sia in grado di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Da mesi non si hanno aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute. L’ultima notizia, ufficiosa e mai ufficializzata, era arrivata nel settembre dello scorso anno, quando un’infermiera rivelò a Le Parisien cheera sveglio e cosciente. Poi, ancora una volta, il silenzio. Fino all’ingresso nella casa del Grande Fratelli Vip di Elisabetta Gregoraci. La showgirl, ex moglie di Flavio Briatore (che ebbe l’ex pilota durante il suo mandato di direttore della Benetton), ha dato alcune indicazioni sulle condizioni del pluricampione tedesco. LEGGI ANCHE >, un’infermiera di Parigi rivela: «È cosciente» Elisabetta Gregoraci ha detto agli altri inquilini della Casa del GFVip chesia in grado di ...

Michael Schumacher non parla e interagisce solo attraverso un comunicatore oculare che attiva con gli occhi. È Elisabetta Gregoraci a svelare ai compagni nella casa del Grande Fratello Vip dove si ...

