Lombardia | Fontana ricorre a Riesame su blitz Gdf copia dati telefono

I legali del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, dell'assessore al Welfare, Giulio Gallera, e della responsabile della segreteria della presidenza, Giulia Martinelli, hanno fatto ricorso al ...

Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...

I legali del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, dell'assessore al Welfare, Giulio Gallera, e della responsabile della segreteria della presidenza, Giulia Martinelli, hanno fatto ricorso al ...