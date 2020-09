Legge elettorale, la riforma in Aula alla Camera il 26 ottobre: la cronotabella dei “correttivi” dopo il taglio dei parlamentari (Di mercoledì 30 settembre 2020) La riforma della Legge elettorale arriverà nell’Aula della Camera il prossimo 26 ottobre per la discussione generale. I voti si terranno da martedì 27 ottobre. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, che oggi ha stabilito la cronotabella delle riforme messe in cantiere dalla maggioranza dopo il la vittoria del sì al referendum sul taglio dei parlamentari. Si parte martedì 13 ottobre, quando l’Aula esaminerà la riforma sul voto ai diciottenni per il Senato. Dieci giorni dopo sarà la volta della discussione generale sul pdl Fornaro, legato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ladellaarriverà nell’dellail prossimo 26per la discussione generale. I voti si terranno da martedì 27. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, che oggi ha stabilito ladelle riforme messe in cantiere dmaggioranzail la vittoria del sì al referendum suldei. Si parte martedì 13, quando l’esaminerà lasul voto ai diciottenni per il Senato. Dieci giornisarà la volta della discussione generale sul pdl Fornaro, legato ...

marcotravaglio : LO ZINGA IN BARILE Una settimana fa il #FattoQuotidiano ha lanciato una petizione di 10 costituzionalisti, divisi t… - fattoquotidiano : GAETANO AZZARITI Il costituzionalista della Sapienza ha sottoscritto la petizione per una legge elettorale che rest… - fattoquotidiano : SUPERATE LE 75 MILA FIRME Prosegue con grande successo l’appello lanciato da dieci autorevoli costituzionalisti, p… - MPenikas : FQ: Legge elettorale, la riforma in Aula alla Camera il 26 ottobre: la cronotabella dei “correttivi” dopo il tagli… - clikservernet : Legge elettorale, la riforma in Aula alla Camera il 26 ottobre: la cronotabella dei “correttivi” dopo il taglio dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge elettorale E quindi ci risiamo con la legge elettorale Il Post Il primo dibattito tra Trump e Biden

Il dibattito elettorale verteva intorno a sei grandi temi ... Reazione del miliardario newyorchese: "Sono un imprenditore, ho commercialisti bravi che sanno come usare la legge". The Donald è così ...

L’ombra della massoneria a Trapani, indagini su due logge

Per i pm l'inchiesta ha dipanato una vera e propria rete di inquinamento istituzionale che avrebbe riguardato le amministrazioni locali come quella regionale, arrivando fin dentro i palazzi del Govern ...

Il dibattito elettorale verteva intorno a sei grandi temi ... Reazione del miliardario newyorchese: "Sono un imprenditore, ho commercialisti bravi che sanno come usare la legge". The Donald è così ...Per i pm l'inchiesta ha dipanato una vera e propria rete di inquinamento istituzionale che avrebbe riguardato le amministrazioni locali come quella regionale, arrivando fin dentro i palazzi del Govern ...