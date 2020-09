Lampedusa | peschereccio tunisino fugge all’Alt | la Guardia di Finanza apre il fuoco

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Ladiha dovuto aprire ilcontro unal largo di, in Sicilia. Secondo quanto pervenuto in questi istanti sebbene i fatti sembrano risalire alla giornata di ieri, tutto sarebbe stato generato dal mancato rispetto dell’Alt emesso dalladi, del tutto ignorato dalMohanel Anmed.ignora l’Alt della GdF: l’inseguimento nelle acque internazionali Prima l’avvistamento del, poi la segnalazione dell’Alt e la fuga del. Questa la dinamica dei fatti di quanto accaduto a. Dopo aver ignorato l’Alt della ...

SkyTG24 : Lampedusa, peschereccio sperona motovedetta della Gdf: inseguimento e sparatoria - LegaSalvini : LAMPEDUSA, GUARDIA DI FINANZA ABBORDA E SEQUESTRA PESCHERECCIO TUNISINO (VIDEO) - RaiNews : Inseguito e scortato verso #Lampedusa - AcciaioMario : RT @francescatotolo: Motovedetta della @GDF ha aperto il fuoco contro un peschereccio tunisino (probabile nave madre che aveva appena scari… - reneelettra : RT @marcotelecono: Unità Gdf ha aperto il fuoco contro peschereccio tunisino. Non si era fermato e pare avesse speronato unità Guardia Cost… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa peschereccio

il peschereccio tunisino non si ferma all'alt: la guardia di finanza spara e lo abborda 11:30“Dammi i soldi o pubblico i tuoi video hot”, mazarese di 24 anni arrestato dai carabinieri 11:25Terrasini, ...Lampedusa, peschereccio tunisino non si ferma all'alt: Guardia di finanza apre il fuoco in riproduzione.... Condividi Le accuse sono di “resistenza e violenza contro nave da guerra e rifiuto di ...