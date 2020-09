La tassa sui conti correnti è già una patrimoniale sui risparmi degli italiani. Va abolita (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tra le tante, tantissime, che fanno lievitare la nostra pressione fiscale quasi al 50%, c’è una tassa in particolare che risulta davvero odiosa: la chiamano imposta di bollo. È una sorta di patrimoniale sui risparmi degli italiani. Colpisce ogni singolo rapporto bancario e postale. E frutta ogni anno all’Erario milioni di euro. Per le persone fisiche la tassa vale 34,20 euro all’anno, mentre per le aziende l’importo è di 100 euro. L’ultima volta che si è messo mano all’imposta di bollo risale al 2011. Parliamo dal famoso decreto Salva Italia emanato durante il governo Monti. L’Italia è al centro di una tempesta finanziaria, lo spread non fa dormire sonni tranquilli agli italiani. E così, ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tra le tante, tantissime, che fanno lievitare la nostra pressione fiscale quasi al 50%, c’è unain particolare che risulta davvero odiosa: la chiamano imposta di bollo. È una sorta disui. Colpisce ogni singolo rapporto bancario e postale. E frutta ogni anno all’Erario milioni di euro. Per le persone fisiche lavale 34,20 euro all’anno, mentre per le aziende l’importo è di 100 euro. L’ultima volta che si è messo mano all’imposta di bollo risale al 2011. Parliamo dal famoso decreto Salva Italia emanato durante il governo Monti. L’Italia è al centro di una tempesta finanziaria, lo spread non fa dormire sonni tranquilli agli. E così, ...

nelsottobosco : RT @miniIocaIe: perdonatemi lo spam ma è per una buona causa. fra poco inizio l'università e purtroppo non ho ancora trovato lavoro. la mia… - wolfsxtar : RT @miniIocaIe: perdonatemi lo spam ma è per una buona causa. fra poco inizio l'università e purtroppo non ho ancora trovato lavoro. la mia… - pianetidipinti : RT @miniIocaIe: perdonatemi lo spam ma è per una buona causa. fra poco inizio l'università e purtroppo non ho ancora trovato lavoro. la mia… - dracomalfoyapol : RT @miniIocaIe: perdonatemi lo spam ma è per una buona causa. fra poco inizio l'università e purtroppo non ho ancora trovato lavoro. la mia… - _larryshug : RT @miniIocaIe: perdonatemi lo spam ma è per una buona causa. fra poco inizio l'università e purtroppo non ho ancora trovato lavoro. la mia… -