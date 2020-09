Istat, Italia in deflazione per il quinto mese consecutivo (Di mercoledì 30 settembre 2020) I dati Istat sull’inflazione del mese di settembre 2020: -0,5 per cento. E le Borse vanno in rosso. ROMA – I dati Istat sull’inflazione del mese di settembre non sono positivi. Le stime preliminari sono negative e con fermano una diminuzione su base annua dello 0,5% e su base mensile dello 0,6%. Numeri negativi che confermano l’Italia in deflazione per il quinto mese consecutivo. Nella nota, come riportato dall’Agi, è stato spiegato che l’inflazione negativa continua ad essere legata alle flessioni dei prezzi dei Beni energetici regolamentati, di quelli non regolamentati e di quelli relativi ai servizi di trasporto. Borse 30 settembre 2020, listini europei in rosso I dati ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 30 settembre 2020) I datisull’inflazione deldi settembre 2020: -0,5 per cento. E le Borse vanno in rosso. ROMA – I datisull’inflazione deldi settembre non sono positivi. Le stime preliminari sono negative e con fermano una diminuzione su base annua dello 0,5% e su base mensile dello 0,6%. Numeri negativi che confermano l’inper il. Nella nota, come riportato dall’Agi, è stato spiegato che l’inflazione negativa continua ad essere legata alle flessioni dei prezzi dei Beni energetici regolamentati, di quelli non regolamentati e di quelli relativi ai servizi di trasporto. Borse 30 settembre 2020, listini europei in rosso I dati ...

La società ha visto balzare i ricavi caratteristici del 31,5% a 92,2 milioni, e ancor più accentuato è stato l’incremento dei margini reddituali, con un ebitda che ha sfiorato 10,2 milioni (+52,2%) ...

L’agricoltura lombarda e bergamasca hanno risentito della crisi causata dalla pandemia ma meno di altri settori. Lo dice lo studio semestrale sulla congiuntura agricola lombarda condotto da Unioncamer ...

La società ha visto balzare i ricavi caratteristici del 31,5% a 92,2 milioni, e ancor più accentuato è stato l’incremento dei margini reddituali, con un ebitda che ha sfiorato 10,2 milioni (+52,2%) ...L’agricoltura lombarda e bergamasca hanno risentito della crisi causata dalla pandemia ma meno di altri settori. Lo dice lo studio semestrale sulla congiuntura agricola lombarda condotto da Unioncamer ...