I Benetton alle corde si attaccano alla sponda Ue. Se entro oggi non sarà rispettato l’accordo di cessione di Autostrade a Cdp la concessione sarà revocata (Di mercoledì 30 settembre 2020) Messi alle strette dal Governo dopo il tira e molla sull’accordo raggiunto e rischiando direttamente la revoca della concessione, i Benetton si attaccano alla sponda nell’Unione europea. Ieri per i signori del casello è arrivata così una blanda rassicurazione da parte della Commissione sull’attenzione posta agli esposti fatti da Aspi che, dopo aver incassato montagne di denaro e speso ben poco nelle manutenzioni, si lamenta di Palazzo Chigi per essere stata inchiodata alle proprie responsabilità. “La Commissione Ue sta esaminando tutte le questioni che avete sollevato nei vostri esposti, e stanno predisponendo con attenzione le dovute azioni conseguenti, anche alla luce dei più recenti sviluppi che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Messistrette dal Governo dopo il tira e molla sull’accordo raggiunto e rischiando direttamente la revoca della con, isinell’Unione europea. Ieri per i signori del casello è arrivata così una blanda rassicurazione da parte della Commissione sull’attenzione posta agli esposti fatti da Aspi che, dopo aver incassato montagne di denaro e speso ben poco nelle manutenzioni, si lamenta di Palazzo Chigi per essere stata inchiodataproprie responsabilità. “La Commissione Ue sta esaminando tutte le questioni che avete sollevato nei vostri esposti, e stanno predisponendo con attenzione le dovute azioni conseguenti, ancheluce dei più recenti sviluppi che ...

