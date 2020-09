Gf Vip la verità: Francesco Testi confessione su Morra (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip quest’anno ci sta regalando tantissime emozioni. Di recente Francesco Testi parlando del caso Ares ha confessato che la lite con Morra era tutta una finta. Il Grande Fratello di Alfonso Signorini in questi giorni non fa che sorprenderci. Negli ultimi giorni si è molto parlato del caso Ares. I due concorrenti, Adua Del Vescovo e Massimiliano Morra, hanno rivolto della accuse molto pesanti controArticolo completo: Gf Vip la verità: Francesco Testi confessione su Morra dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Grande Fratello Vip quest’anno ci sta regalando tantissime emozioni. Di recenteparlando del caso Ares ha confessato che la lite conera tutta una finta. Il Grande Fratello di Alfonso Signorini in questi giorni non fa che sorprenderci. Negli ultimi giorni si è molto parlato del caso Ares. I due concorrenti, Adua Del Vescovo e Massimiliano, hanno rivolto della accuse molto pesanti controArticolo completo: Gf Vip la verità:sudal blog SoloDonna

infoitcultura : Gf Vip, Paolo Brosio e la verità sulla malattia: in lacrime in ospedale - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Qual è la verità sull’#Aresgate? Arriva Francesco Testi a dire la sua e svela il retroscena di un episodio… - tizianasullalun : @ElyCarter89 #gfvip Escono fuori tutti come i funghi - zazoomblog : Pierpaolo Petrelli deluso dalla verità Elisabetta finti sentimenti dentro al GF Vip - #Pierpaolo #Petrelli… - infoitcultura : Paolo Brosio non è al GF Vip, ora la verità: 'Ho avuto il coronavirus' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip verità George Floyd, Trump trasforma l’omicidio in caso politico: “Cani feroci contro i manifestanti… Il Fatto Quotidiano