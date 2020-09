Disney +, film e serie in uscita a ottobre 2020 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per dimostrare che Disney+ a ottobre offre una programmazione che non fa (quasi) rimpiangere l'estate e che, anzi, propone soluzioni per i pomeriggi e le sere autunnali sotto la copertina, basterebbe la seconda stagione di The Mandalorian. Tante sono le produzioni originali, altrettante quelle rese disponibili dalla piattaforma streaming, tutti titoli pensati per un pubblico adulto, giovane e (ovviamente) anche per i più piccoli.Tra, film, documentari e serie tv, ecco la programmazione completa di ottobre della piattaforma streaming Disney+. Disney+, i film in uscita di ottobre 2020 Nuvole – in streaming dal 16 ottobre Ferdinand – in streaming dal 16 ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Per dimostrare che+ aoffre una programmazione che non fa (quasi) rimpiangere l'estate e che, anzi, propone soluzioni per i pomeriggi e le sere autunnali sotto la copertina, basterebbe la seconda stagione di The Mandalorian. Tante sono le produzioni originali, altrettante quelle rese disponibili dalla piattaforma streaming, tutti titoli pensati per un pubblico adulto, giovane e (ovviamente) anche per i più piccoli.Tra,, documentari etv, ecco la programmazione completa didella piattaforma streaming+.+, iindiNuvole – in streaming dal 16Ferdinand – in streaming dal 16 ...

BottegaMarvel : ?? Conosciamo tutti la situazione dei diritti di Spider-man e Hulk, legati da contratti rispettivamente a Sony e Un… - _claarissa : Certe unpopular opinions sui film Disney hanno fatto male - amiamonoistesse : Ha iniziato la sua carriera di attrice interpretando Sarah Roberts in One Life to Live (1994–97) e Lizzie Spaulding… - Amando_Disney : RT @liveinacastle: Zac Efron interpreterà un PADRE nel suo prossimo film. Un padre. Un uomo. Con una figlia. Un padre. Zac Efron. Padre. Tr… - CVRDAELIA : RT @QuacksHolland2: rapunzel è il miglior film disney, lo guarderei anche ogni giorno -