DeMa targhe e farina | lancia il giorno dell’orgoglio partenopeo ma la città cade a pezzi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Giustissima la memoria. Sacrosanta. Ricordare ed onorare il popolo e quegli scugnizzi napoletani che hanno combattuto per quattro giorni, armati più di coraggio e passione che di fucili, per cacciare i nazifascisti e liberare la città. Oggi il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris scopre in piazza Sette Settembre la targa per celebrare per la prima volta “la Giornata dell’Orgoglio”. Diventa realtà quella delibera di giunta approvata ad agosto per istituire una data – quella del 30 settembre appunto – dedicata a “La Città di Napoli, alle sue figlie ed ai suoi figli che, da sempre, lottano – come nelle Quattro Giornate del 1943 – per la difesa ed il progresso della nostra terra”. Onore ai partigiani, senza se e senza ma. Ma ...