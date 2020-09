Crescono gli acquisti online anche dopo il lockdown (Di mercoledì 30 settembre 2020) Comprare online nel 2020 conosce un momento di particolare fortuna, complice lo stravolgimento delle abitudini d’acquisto per colpa dell’epidemia di Covid-19. I dati parziali raccolti fino a questo momento mostrano un aumento sostanziale in settori che in passato stentavano ad affermarsi, in particolare quelli relativi al consumo di alimentari e beni di prima necessità per la casa. La crescita a due cifre segna il radicale cambiamento nel modo in cui gli italiani accedono ai prodotti di consumo tradizionalmente appannaggio dei canali fisici. Il fenomeno si rileva anche in mercati in cui la vendita online è più radicata, come gli USA e il Regno Unito. I consumi online nel 2020, paradigma del cambiamento Gli analisti ritengono che i cambiamenti nello stile di consumo registrati durante il ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Comprarenel 2020 conosce un momento di particolare fortuna, complice lo stravolgimento delle abitudini d’acquisto per colpa dell’epidemia di Covid-19. I dati parziali raccolti fino a questo momento mostrano un aumento sostanziale in settori che in passato stentavano ad affermarsi, in particolare quelli relativi al consumo di alimentari e beni di prima necessità per la casa. La crescita a due cifre segna il radicale cambiamento nel modo in cui gli italiani accedono ai prodotti di consumo tradizionalmente appannaggio dei canali fisici. Il fenomeno si rilevain mercati in cui la venditaè più radicata, come gli USA e il Regno Unito. I consuminel 2020, paradigma del cambiamento Gli analisti ritengono che i cambiamenti nello stile di consumo registrati durante il ...

