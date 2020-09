(Di mercoledì 30 settembre 2020) Possiamo dirlo senza tanti giri di parole. L’, se usata nella prima fase della malattia,. E pare sia sicura, oltre che efficace. Le affermazioni, dati alla mano, arrivano da un gruppo diinternazionale, capitanati dal dottor Didier Raoult, che con evidenze cliniche pubblicate su the International Medical Journal il 29mbre, smonta punto per punto i due assunti sulla base dei quali OMS ha ritirato il suddetto farmaco adducendone la pericolosità e la non efficacia. E smonta soprattutto quanto affermato dallo studio Recovery dell’Università di Oxford (la stessa che sta lavorando sul vaccino?), finanziato anche dalla Fondazione Bill e Melinda Gates. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Covid, l'idrossiclorochina funziona Sette scienziati inchiodano l'Oms - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Covid, l'idrossiclorochina funziona. 7 scienziati inchiodano l'Oms. Lo studio - Affaritaliani : Covid, l'idrossiclorochina funziona. 7 scienziati inchiodano l'Oms. Lo studio - News24Italy : RT @peterdanielROMA: The Lancet pubblica uno studio pro-idrossiclorochina. Negli Usa, tre stati cancellano il divieto sul farmaco. Cosa sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid idrossiclorochina

La Repubblica

Su Affaritaliani lo studio in integrale di sette scienziati internazionali: ecco la prova che l''idrossiclorochina funziona ...La FDA concede la designazione di nuovo farmaco sperimentale (IND) all'utilizzo per inalazione di RLF-100 (aviptadil) nel trattamento dei pazienti con COVID-19 in condizioni moderate-gravi, per evitar ...