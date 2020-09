Confindustria, Travaglio su La7: “Attacca i furbetti del reddito di cittadinanza ma nessuna autocritica sulle aziende ‘furbastre’ della cig” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Carlo Bonomi? Ho l’impressione che il presidente di Confindustria, tra l’altro in ottima compagnia, avesse scommesso molto sulle elezioni regionali. Speravano tutti in una débâcle della maggioranza di governo “. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che spiega: “Non facevano mistero di desiderare un esecutivo molto diverso, con un’altra maggioranza e un’altra politica, che non fosse quella che loro chiamano ‘Sussidistan’ e che in realtà è una politica sociale“. E aggiunge: “Questa politica sociale del governo ci ha salvati da quelle rivolte di piazza che tutti vaticinavano per settembre. Io sto aspettando il 30 settembre per togliere i sacchi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Carlo Bonomi? Ho l’impressione che il presidente di, tra l’altro in ottima compagnia, avesse scommesso moltoelezioni regionali. Speravano tutti in una débâclemaggioranza di governo “. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, che spiega: “Non facevano mistero di desiderare un esecutivo molto diverso, con un’altra maggioranza e un’altra politica, che non fosse quella che loro chiamano ‘Sussidistan’ e che in realtà è una politica sociale“. E aggiunge: “Questa politica sociale del governo ci ha salvati da quelle rivolte di piazza che tutti vaticinavano per settembre. Io sto aspettando il 30 settembre per togliere i sacchi di ...

