Concorso per primari dell'Asl di Avellino illegittimo: la sentenza del Tribunale di Benevento

Tempo di lettura: < 1 minuto

Avellino – Il Tribunale di Benevento ha dichiarato illegittima la selezione del primario di chirurgia generale dell'ospedale "Frangipane" di Ariano Irpino indetta nel 2018 dall'Asl di Avellino. La sentenza arriva dopo il ricorso presentato da un candidato non selezionato, già primario facente funzioni di quel reparto, Carmine Grasso. La nomina sarebbe avvenuta, secondo il sito TPI, in via fiduciaria da parte del Direttore Generale dall'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, Maria Morgante, sulla base del punteggio attribuito da una commissione di dirigenti su una rosa di tre candidati. Ma proprio l'assegnazione del punteggio è stata dichiarata illegittima.

