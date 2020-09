Comunità Ebraica: niente patrocinio per ‘Falastin’, ospita movimento antisemita (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma – La Comunita’ Ebraica di Roma in una nota condanna il patrocinio del II Municipio concesso al ‘Falastin – Festival della Palestina’, in programma dall’1 al 4 ottobre presso il Giardino del Verano nel quartiere San Lorenzo a Roma: “Un’iniziativa- si legge nel comunicato- che vede la presenza del movimento di boicottaggio di Israele (Bds) e’ inaccettabile e pericoloso.” “Il movimento di boicottaggio, nega allo Stato Ebraico il diritto ad esistere ed e’ legato ai movimenti terroristici di Hamas e Al Fatah. Cosi’ come dichiarato nella definizione di antisemitismo dell’IHRA, adottata dal nostro governo su input di tutti i partiti politici e come stabilito dai parlamenti di Francia e Austria questo movimento e’ ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma – La Comunita’di Roma in una nota condanna ildel II Municipio concesso al ‘Falastin – Festival della Palestina’, in programma dall’1 al 4 ottobre presso il Giardino del Verano nel quartiere San Lorenzo a Roma: “Un’iniziativa- si legge nel comunicato- che vede la presenza deldi boicottaggio di Israele (Bds) e’ inaccettabile e pericoloso.” “Ildi boicottaggio, nega allo Stato Ebraico il diritto ad esistere ed e’ legato ai movimenti terroristici di Hamas e Al Fatah. Cosi’ come dichiarato nella definizione di antisemitismo dell’IHRA, adottata dal nostro governo su input di tutti i partiti politici e come stabilito dai parlamenti di Francia e Austria questoe’ ...

matteosalvinimi : Il mio augurio per un sereno #YomKippur, ancora più denso di riflessione e significato in questi momenti difficili,… - AiseStampa : IL KIPPUR AI TEMPI DEL LOCKDOWN: LA SOLENNE FESTIVITÀ VISSUTA DALLA COMUNITÀ EBRAICA ITALIANA A GERUSALEMME - FalzoniAlberto : @Uccidetemi4 Si che c'entra. La pedo-circoncisione è l'ingresso ufficiale del bambino nella comunità degli Israelit… - shalomroma : Marco Di Porto racconta la storia di suo nonno, Salomone Galante, attraverso un romanzo storico @giuntina1980 che e… - NoahKahn2 : RT @Filzi4: OTD nel 1941 l'Einsatzgruppe C dava inizio a #BabijJar al massacro della comunità ebraica di Kiev. Il totale delle vittime - m… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunità Ebraica Ripartono a ottobre i corsi online di ebraico della Comunità ebraica | Mosaico Mosaico-cem.it