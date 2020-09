Carlo Cracco, «direttore per un mese» de La Cucina Italiana (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Cucina Italiana arriva in edicola il 3 ottobre sotto la direzione dello chef Carlo Cracco, il quarto portavoce di una campagna – iniziata a luglio con Massimo Bottura, proseguita ad agosto con Davide Oldani, a settembre con Antonia Klugmann e articolata su 6 numeri fino a dicembre – che vuole promuovere la candidatura della tradizione culinaria italiana come patrimonio immateriale dell’umanità all’UNESCO. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 settembre 2020) La Cucina Italiana arriva in edicola il 3 ottobre sotto la direzione dello chef Carlo Cracco, il quarto portavoce di una campagna – iniziata a luglio con Massimo Bottura, proseguita ad agosto con Davide Oldani, a settembre con Antonia Klugmann e articolata su 6 numeri fino a dicembre – che vuole promuovere la candidatura della tradizione culinaria italiana come patrimonio immateriale dell’umanità all’UNESCO.

zampo1971 : @ninabecks1 Se una persona intelligente,si siede al ristorante Cracco, in Galleria, nel Cuore di Milano,e ordina:mi… - foodaffairs_it : Carlo Cracco firma il nuovo numero de 'La Cucina Italiana' - Italia_Notizie : '41 euro per tre spremute': Carlo Cracco finisce (di nuovo) sotto la forca dei social - rappinyng : Qual è il punto di andare da Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele e poi lamentarsi se i prezzi sono alti? - Darsch1980 : RT @violalaviola: Riassunto del giorno: -Cosa c'era in quella borZetta? -La Incontrada è photoshoppata; -Da Carlo Cracco l'acqua si paga mo… -