Can Yaman ha un debole per Elisabetta Gregoraci? Il like sospetto al video del GF Vip 5 (FOTO) (Di mercoledì 30 settembre 2020) Can Yaman interessato ad una concorrente del GF Vip 5 Dallo scorso giugno Can Yaman e Demet Ozdemir stanno incantando il pubblico italiano grazie alla soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. I fan del bel 30enne stanno attenti ad ogni suo movimento social e nelle ultime ore è emerso qualcosa di davvero sorprendente. In attesa di vederlo nel nostro Paese ospite a C'è Posta per Te di Maria De Filippi, il ragazzo sembra seguire le vicende del Grande Fratello Vip 5. Nonostante Can abbia rifiutato l'invito di Alfonso Signorini a farne parte come concorrente, forse per il compenso troppo basso, ora il professionista si è interessato ad un'inquilina in particolare. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, al momento molto vicina all'ex velino di Striscia la Notizia ...

