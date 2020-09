Bruno Moreira carica il Rio Ave: “Con il Milan partita speciale. Possiamo realizzare un sogno” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Alla vigilia del preliminare di Europa League col Milan, l’attaccante del Rio Ave, Bruno Moreira, ha rilasciato un’intervista al quotidiano portoghese Record: “È una partita speciale per tutti, perché garantisce la qualificazione, e la stiamo preparando con calma. Stiamo vivendo un sogno e ci siamo quasi. Sappiamo che affronteremo un’ottima squadra, ma tutti crediamo di essere in grado di realizzare il nostro sogno”. Foto: sito Record L'articolo Bruno Moreira carica il Rio Ave: “Con il Milan partita speciale. Possiamo realizzare un sogno” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 settembre 2020) Alla vigilia del preliminare di Europa League col, l’attaccante del Rio Ave,, ha rilasciato un’intervista al quotidiano portoghese Record: “È unaper tutti, perché garantisce la qualificazione, e la stiamo preparando con calma. Stiamo vivendo un sogno e ci siamo quasi. Sappiamo che affronteremo un’ottima squadra, ma tutti crediamo di essere in grado diil nostro sogno”. Foto: sito Record L'articoloil Rio Ave: “Con ilun sogno” proviene da Alfredo Pedullà.

