Bce, le parole di Lagarde sull'inflazione? Un cambiamento rilevante: l'Italia passi all'attacco (Di mercoledì 30 settembre 2020) La dichiarazione odierna della presidente della Bce, Christine Lagarde, secondo cui l'obiettivo fondamentale della Bce di avere l'inflazione vicina ma sotto al 2% è di un'altra fase e che quindi oggi si può modificare l'obiettivo di inflazione – cioè tenerla più alta – è una notizia importante. L'inflazione sotto al 2% è stata considerata una vera e propria bibbia in questi anni, sia per le idiosincrasie delle classi dirigenti tedesche nei confronti dell'inflazione, sia perché la distruzione del ruolo del sindacato e del welfare è passato in buona misura per una politica monetaria restrittiva. Adesso la Lagarde, mostrando tutta la duttilità delle classi dominanti – che ti bombardano di propaganda dicendo che una cosa è ...

