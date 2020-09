Aurelio Visalli non è morto annegato | l’autopsia parla di shock traumatico alla colonna vertebrale

(Di mercoledì 30 settembre 2020)non èper annegamento, ma travolto dalle onde che gli hanno gravemente lesionato la. Questo è il primo riscontro dell’autopsia effettuata il 29 settembre sul corpo del sottufficiale della guardia costiera, deceduto il 26 settembre durante le operazioni di salvataggio di due ragazzini nel mare di Milazzo, come riporta Messinatoday. Le analisi dell’esame autoptico sono state condotte dmedico legale, Elvira Ventura Spagnolo, su disposizione della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha aperto un’inchiesta sul caso. Durante l’autopsia, nell’obitorio dell’ospedale Giuseppe Fogliani di Milazzo c’erano anche il consulente di parte Alessio Asmundo e il legale della famiglia ...

Morte di Aurelio Visalli. Effettuata l'autopsia sul sottoufficiale: potrebbe essere stato il forte trauma vertebrale riscontrato la vera causa del decesso. Rilasciato il nullaosta per consentire alla ... I funerali di Aurelio Visalli, previsti ...