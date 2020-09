Via Corelli, ha riaperto il centro per migranti: 140 posti per gli irregolari in attesa di esplusione (Di martedì 29 settembre 2020) Ha riaperto i battenti la struttura per immigrati di via Corelli, nella veste di centro di permanenza per i rimpatri, Cpr,. Centoquaranta posti, ospita stranieri che non hanno commesso reati, ma sono ... Leggi su leggo (Di martedì 29 settembre 2020) Hai battenti la struttura per immigrati di via, nella veste didi permanenza per i rimpatri, Cpr,. Centoquaranta, ospita stranieri che non hanno commesso reati, ma sono ...

LaStampa : A Milano riapre il centro per migranti di via Corelli. Ma a sinistra è polemica: “È un carcere” - PRCPadova : RT @prc_lombardia: MILANO APRE IL CPR DI VIA CORELLI – BAGGI (PRC-SE): UNA VERGOGNA, CHIAMIAMO ALLA MASSIMA MOBILITAZIONE. VENERDI’ TUITTE… - PRCPadova : RT @Fabrizio_Baggi: Vergognosa l'apertura del #Cpr di via #Corelli a #Milano. Nella cosiddetta 'Milano che accoglie' apre, nel silienzio as… - abesibe : RT @OffTopic_lab: La riapertura del lager di Via Corelli è una vergogna figlia dei decreti #Minniti e #Salvini. Oltre la retorica e il soci… - Fabrizio_Baggi : Vergognosa l'apertura del #Cpr di via #Corelli a #Milano. Nella cosiddetta 'Milano che accoglie' apre, nel silienzi… -