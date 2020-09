Uomini e Donne anticipazioni oggi: tatuaggio importante per Jessica, i triangoli continuano (Di martedì 29 settembre 2020) oggi, martedì 29 settembre, andrà in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne e le anticipazioni sono davvero succulente. in studio si continuerà a parlare sia dei membri del trono classico sia di quelli del trono over. La situazione sta diventando sempre più intrigante in quanto alcuni cavalieri più adulti si stanno interessando alle giovani corteggiatrici dando luogo a triangoli davvero molto interessanti. Il più animato è quello tra Gianluca, Lucrezia e Armando. Per quanto riguarda Jessica, invece, la ragazza compirà un gesto molto importante nei confronti di Davide. anticipazioni puntata di oggi: Jessica spiazza Le anticipazioni della ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 29 settembre 2020), martedì 29 settembre, andrà in onda un nuovo appuntamento cone lesono davvero succulente. in studio si continuerà a parlare sia dei membri del trono classico sia di quelli del trono over. La situazione sta diventando sempre più intrigante in quanto alcuni cavalieri più adulti si stanno interessando alle giovani corteggiatrici dando luogo adavvero molto interessanti. Il più animato è quello tra Gianluca, Lucrezia e Armando. Per quanto riguarda, invece, la ragazza compirà un gesto moltonei confronti di Davide.puntata dispiazza Ledella ...

