Traffico Roma del 29-09-2020 ore 20 | 00

(Di martedì 29 settembre 2020) Luceverdeultimo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità ilBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sempre critica la situazione sulla tangenziale dove per le conseguenze di un incidente avvenuto all’altezza dell’uscita a Nomentana si è resa necessaria la chiusura dell’arteria in direzione dello Stadio Olimpico già all’altezza del Bivio per laL’Aquilaquindi congestionato a partire da San Giovanni con ripercussioni poi lungo tutte le strade adiacenti la tangenziale in particolare in via dello Scalo di San Lorenzo in via Carlo Felice in via La Spezia in piazzale labicano notevoli ripercussioni anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila dove ci sono code da via Filippo Fiorentini fino ...