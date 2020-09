Tamponi per i dipendenti comunali di Ceppaloni: ecco l’esito (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCeppaloni (Bn) – Un sospiro di sollievo per l’intera comunità di Ceppaloni dopo la notizia della chiusura del Comune per la positività di un dipendente. L’esito del tampone è stato reso noto oggi ed è negativo per tutte le persone che vi lavorano all’interno. Per questo motivo, gli uffici comunali ritorneranno a essere attivi da domani ma ci sarà bisogno, comunque, di osservare alcune regole basilari per evitare che il meccanismo di inceppi di nuovo. Di seguito l’avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Ceppaloni. “A seguito dei Tamponi effettuati in data 28/09/2020 e risultati tutti negativi, si comunica che gli uffici comunali riprenderanno regolarmente le loro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Un sospiro di sollievo per l’intera comunità didopo la notizia della chiusura del Comune per la positività di un dipendente. L’esito del tampone è stato reso noto oggi ed è negativo per tutte le persone che vi lavorano all’interno. Per questo motivo, gli ufficiritorneranno a essere attivi da domani ma ci sarà bisogno, comunque, di osservare alcune regole basilari per evitare che il meccanismo di inceppi di nuovo. Di seguito l’avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comune di. “A seguito deieffettuati in data 28/09/2020 e risultati tutti negativi, si comunica che gli ufficiriprenderanno regolarmente le loro ...

