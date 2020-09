Roma | la denuncia di una donna | Mio figlio nato morto sepolto senza l' ok e con il mio nome

(Di martedì 29 settembre 2020) Dopo un'interruzione terapeutica di gravidanza la, pur avendo precisato di non volere nè le esequie nè la sepoltura del feto, ha saputo che era stato seppellito nel cimitero Flaminio con una croce su cui campeggia ildella madre

Sky Tg24

