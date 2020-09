Ricetta patate alla mediterranea | ingredienti | preparazione e consigli

(Di martedì 29 settembre 2020) Prendete il contorno più amato della cucina casalinga, aggiungete un tocco di sapori squisitamente italiani e otterrete le. Basterà arricchire gli appetitosi spicchi dial forno della domenica con una manciata di olive nere, qualche cappero e la passata di pomodoro. Per finire una nota aromatica conferita dall’origano.800 g Polpa di pomodoro 260 g Cipolle rosse 200 g Olive nere denocciolate 80 g Capperi sotto sale 20 g Aglio 3 spicchi Olio extravergine d’oliva 50 g Origano 1 cucchiaino Sale fino 1 cucchiaio Pepe nero q.b.– ...

