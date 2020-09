Pisano: "Molte startup in Italia ma non sempre hanno ambiente che le sostenga" (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos/LabItalia) - "In Italia abbiamo tante belle realtà di startup, parlano prevalentemente Italiano, in alcuni casi solo Italiano, e non sempre l'ambiente che hanno intorno le sostiene". A dirlo Paola Pisano, ministro per l'Innovazione digitale, intervenendo all'evento 'Sistema InvItalia startup, l'importanza di fare rete. I primi due anni del network per le imprese innovative'. Il ministro ha poi ricordato le diverse azioni di InvItalia: "Dal Contratto di sviluppo fino all'hub di accelerazione di impresa promosso da InvItalia a Brindisi e che verrà inaugurato in questi giorni". Paola Pisano ha ribadito che "bisogna ... Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos/Lab) - "Inabbiamo tante belle realtà di, parlano prevalentementeno, in alcuni casi solono, e nonl'cheintorno le sostiene". A dirlo Paola, ministro per l'Innovazione digitale, intervenendo all'evento 'Sistema Inv, l'importanza di fare rete. I primi due anni del network per le imprese innovative'. Il ministro ha poi ricordato le diverse azioni di Inv: "Dal Contratto di sviluppo fino all'hub di accelerazione di impresa promosso da Inva Brindisi e che verrà inaugurato in questi giorni". Paolaha ribadito che "bisogna ...

fisco24_info : Pisano: 'Molte startup in Italia ma non sempre hanno ambiente che le sostenga' : - TV7Benevento : Pisano: 'Molte startup in Italia ma non sempre hanno ambiente che le sostenga'... - pentothal78 : Dopo tante estati del pisano, inizia l'autunno dei livornesi. Nonostante ciò, avendole vissute ste situazioni di pe… - e_pisano : RT @VittorioSgarbi: La Convenzione Faro? Una cosa inutile. Voluta, come molte cose inutili, da Pd e 5 Stelle. -

Ultime Notizie dalla rete : Pisano Molte Pisano: "Molte startup in Italia ma non sempre hanno ambiente che le sostenga" Adnkronos Pisano: "Molte startup in Italia ma non sempre hanno ambiente che le sostenga"

Roma, 29 set. (Adnkronos/Labitalia) - "In Italia abbiamo tante belle realtà di startup, parlano prevalentemente italiano, in alcuni casi solo italiano, e non sempre l'ambiente che hanno intorno le sos ...

Le opere di Igor Mitoraj rimarranno al museo delle Sinopie fino all'11 gennaio

Piazza del Duomo e i suoi gioielli. Il Museo delle Sinopie di Pisa ospita, fino all’11 gennaio 2021, tre opere dello scultore Igor Mitoraj. Il museo raccoglie una collezione unica al mondo, i disegni ...

Roma, 29 set. (Adnkronos/Labitalia) - "In Italia abbiamo tante belle realtà di startup, parlano prevalentemente italiano, in alcuni casi solo italiano, e non sempre l'ambiente che hanno intorno le sos ...Piazza del Duomo e i suoi gioielli. Il Museo delle Sinopie di Pisa ospita, fino all’11 gennaio 2021, tre opere dello scultore Igor Mitoraj. Il museo raccoglie una collezione unica al mondo, i disegni ...