Pioggia forte, evacuazioni a Castel San Giorgio (Di martedì 29 settembre 2020) Di Erika Noschese Sono stati tre, in Campania, i comuni in cui sono state disposte evacuazioni a tutela dei cittadini. Dopo Sarno e Monteforte Irpino (in provincia di Salerno), nella serata di ieri a Castel San Giorgio, il sindaco Paola Lanzara ha disposto l'allontanamento dalla propria abitazione di alcuni cittadini, a scopo precauzionale. Di fatti, nella serata di ieri – a causa dei danni provocati dal violento nubifragio – il primo cittadino ha firmato un'ordinanza che ha disposto "evacuare temporaneamente e fino a nuovo ordine le abitazioni e tutti gli edifici di comune uso personale, familiare, di lavoro o di servizio" residenti al Corso Claudio (dal civico 10 al civico 50) e dei residenti al 1 vicolo Corso Claudio. I vigili del fuoco, dopo il sopralluogo, "hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Pioggia forte Meteo COSENZA: nuvoloso, pioggia forte per il giorno 26/09/2020 Meteo in Calabria Fango a Sarno e Monteforte Irpino, ma la macchina dei soccorsi funziona

Il maltempo flagella la Campania e riporta l‘incubo frane. Accade in irpinia, ma soprattutto nel Salernitano, a Sarno, il paese in parte cancellato da una colata di fango nel maggio 1998, con 137 vitt ...

Il maltempo flagella la Campania e riporta l'incubo frane. Accade in irpinia, ma soprattutto nel Salernitano, a Sarno, il paese in parte cancellato da una colata di fango nel maggio 1998, con 137 vitt ...