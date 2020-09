Nero a metà 2 ascolti tv 28 settembre 2020, la quarta puntata vince con quasi 5 milioni di telespettatori, Claudio Amendola batte anche il Gf Vip (Di martedì 29 settembre 2020) Nero a metà 2 ascolti tv seconda puntata del 28 settembre 2020 Resta alto il rendimento di Nero a Metà 2 che anche di lunedì registra quasi 5 milioni di telespettatori nella quarta puntata superando la concorrenza del GF Vip su Canale 5 al 19,76%. La serie tv con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz vince la serata degli ascolti tv del 28 settembre 2020 con il 19,21% nell’episodio 7 pari a 4.862.000 e il 21,75% di share nell’episodio 8 pari a 4.524.0000 milioni di telespettatori. Nero ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 29 settembre 2020)a metà 2tv secondadel 28Resta alto il rendimento dia Metà 2 chedi lunedì registradinellasuperando la concorrenza del GF Vip su Canale 5 al 19,76%. La serie tv cone Miguel Gobbo Diazla serata deglitv del 28con il 19,21% nell’episodio 7 pari a 4.862.000 e il 21,75% di share nell’episodio 8 pari a 4.524.0000di...

