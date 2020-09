Meteo | il report Multirischi Arpacal sugli ultimi eventi in Calabria

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 29 settembre 2020) “La nostra regione è stata interessata per diversi giorni da una fase di maltempo determinata dalla persistenza di un minimo barico sull’Europa centro-meridionale. Dalla serata del 25 settembre sono state registrate precipitazioni soprattutto sulle zone centro settentrionali tirreniche e sulle Serre vibonesi, con valori cumulati non particolarmente elevati, ma con scrosci brevi e intensi”. E’ quanto relaziona il Centro funzionaledell’, diretto dall’ing. Eugenio Filice, in merito alle condizioniche hanni interessato laneglitre giorni. Nella gallery scorrevole in alto le mappe delle precipitazioni giornaliere registrate durante l’evento, nonché l’andamento delle precipitazioni nei pluviometri ...