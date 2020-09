Maiali presi a calci | storditi e lasciati morire in agonia | l’orrore nell’allevamento italiano

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 29 settembre 2020) Si fatica ad arrivare al termine della nuova video-investigazione di Essere Animali, l’organizzazione che da anni si batte in difesa degli animali e che si è resa protagonista di forti denunce contro maltrattamenti che spesso avvengono nell’ombra degli allevamenti italiani più esposti. L’ultima nuova denuncia dell’organizzazione scoperchia un vaso di violenze indicibili, maltrattamenti atroci e angherie ai danni di centinaia, migliaia diall’interno di un allevamentosituato a Reggio – Emilia, uno dei tanti fornitori del noto marchio Fratelli Beretta. Un allevamento specializzato nell’ingrasso deiche in pochi mesi (circa 6) dai 30 kg raggiungono i 160 kg per poi essere destinati alla macellazione per la produzione di salumi. ATTENZIONE: ...