Lazio, domani le visite mediche di Pereira (Di martedì 29 settembre 2020) La Lazio abbraccia il suo nuovo acquisto: Andreas Pereira domani mattina effettuerà le visite mediche alla clinica Paideia di Roma. Dopo firmerà il contratto che lo legherà ai biancocelesti. Tutto fatto quindi, o quasi. Il fantasista del Manchester United sarà il nuovo rinforzo per Inzaghi in ottica Champions League. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 29 settembre 2020) Laabbraccia il suo nuovo acquisto: Andreasmattina effettuerà lealla clinica Paideia di Roma. Dopo firmerà il contratto che lo legherà ai biancocelesti. Tutto fatto quindi, o quasi. Il fantasista del Manchester United sarà il nuovo rinforzo per Inzaghi in ottica Champions League. L'articolo proviene da Italia Sera.

ManuBaio : #Lazio a un passo da Andreas #Pereira. Prestito con diritto di riscatto a 27 milioni di euro. Scambio di documenti… - antospietoso : #Lazio domani le visite mediche di #Pereira in #Paideia. In clinica è atteso anche #Muriqi che, dopo la guarigione… - laziopress : PAIDEIA | Lazio, domani in clinica visite mediche per Andreas Pereira e Vedat Muriqi - pasqualinipatri : PAIDEIA | Lazio, domani in clinica visite mediche per Andreas Pereira e Vedat Muriqi - italiaserait : Lazio, domani le visite mediche di Pereira -