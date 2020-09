"La Merkel in ospedale da Navalny". È sfida a Putin, con i dubbi sul gasdotto (Di martedì 29 settembre 2020) Roberto Fabbri Visita la settimana scorsa a Berlino. Un gesto politico chiaro della cancelliera che pretende la verità sull'avvelenamento Angela Merkel si È recata in segreto in visita ad Aleksei Navalny durante il suo ricovero presso l'ospedale berlinese Charité, terminato dopo oltre un mese la scorsa settimana. Lo ha rivelato il settimanale tedesco Der Spiegel. Lo stesso leader dell'opposizione russa ha confermato la notizia, esprimendo «molta gratitudine» per il gesto della cancelliera. «Non mi sembra il caso di definire segreto questo incontro ha detto Navalny -, mi sembra più appropriato definirlo privato: si È trattato di una visita in ospedale e di una conversazione con me e la mia ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Roberto Fabbri Visita la settimana scorsa a Berlino. Un gesto politico chiaro della cancelliera che pretende la verità sull'avvelenamento Angelasi; recata in segreto in visita ad Alekseidurante il suo ricovero presso l'berlinese Charité, terminato dopo oltre un mese la scorsa settimana. Lo ha rivelato il settimanale tedesco Der Spiegel. Lo stesso leader dell'opposizione russa ha confermato la notizia, esprimendo «molta gratitudine» per il gesto della cancelliera. «Non mi sembra il caso di definire segreto questo incontro ha detto-, mi sembra più appropriato definirlo privato: si; trattato di una visita ine di una conversazione con me e la mia ...

