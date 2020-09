Juventus, il c.t. del Portogallo: «Ronaldo può giocare fino a 40 anni, ma non so se accadrà» (Di martedì 29 settembre 2020) Fernando Santos ha parlato della possibilità di Cristiano Ronaldo di giocare fino a 40 anni Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, in una intervista a TVI24 ha parlato della possibilità di Cristiano Ronaldo di giocare ancora a lungo. «Cristiano è pronto a giocare fino a 40 anni, ma non sa se accadrà. A un certo punto potrebbe sentire di non essere più nelle stesse condizioni fisiche. Non è un giocatore che abbassa il suo livello, quando lo sente, lo farà. Quando sentirà che non potrà essere Ronaldo, non sarà Ronaldinho. Ronaldinho, tra virgolette, da non confondere con il brasiliano ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Fernando Santos ha parlato della possibilità di Cristianodia 40Fernando Santos, commissario tecnico del, in una intervista a TVI24 ha parlato della possibilità di Cristianodiancora a lungo. «Cristiano è pronto aa 40, ma non sa se accadrà. A un certo punto potrebbe sentire di non essere più nelle stesse condizioni fisiche. Non è un giocatore che abbassa il suo livello, quando lo sente, lo farà. Quando sentirà che non potrà essere, non sarà Ronaldinho. Ronaldinho, tra virgolette, da non confondere con il brasiliano ...

