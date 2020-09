Justin Timberlake e Jessica Biel, «felici di essere genitori bis» (Di martedì 29 settembre 2020) Un figlio, la certezza di una seconda paternità e l’impossibilità di vederla confermata. Justin Timberlake, che con la moglie Jessica Biel ha dato il benvenuto, cinque anni fa, a Silas Randall, è stato oggetto di un gossip incalzante. Avrebbe avuto un altro figlio nel luglio scorso, ma mai si è lasciato scappare alcunché. A rivelare i dettagli del parto, l’imminente ritorno in Montana e la gioia dei neogenitori, è stato solo il DailyMail. Poi, Lance Bass, membro degli Nsync. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 settembre 2020) Un figlio, la certezza di una seconda paternità e l’impossibilità di vederla confermata. Justin Timberlake, che con la moglie Jessica Biel ha dato il benvenuto, cinque anni fa, a Silas Randall, è stato oggetto di un gossip incalzante. Avrebbe avuto un altro figlio nel luglio scorso, ma mai si è lasciato scappare alcunché. A rivelare i dettagli del parto, l’imminente ritorno in Montana e la gioia dei neogenitori, è stato solo il DailyMail. Poi, Lance Bass, membro degli Nsync.

jenlisaswasabi : RT @jenlisaswasabi: a parte il fatto che di quell’ adam non vi dovevate fidare dal momento in cui ha detto di non sapere chi fosse justin t… - YNGVEBLOOD : @YNGVEART como dizia justin timberlake ua gozo raum gozo raum~ - poopey_sg : RT @jenlisaswasabi: a parte il fatto che di quell’ adam non vi dovevate fidare dal momento in cui ha detto di non sapere chi fosse justin t… - godislittlemix : RT @jenlisaswasabi: a parte il fatto che di quell’ adam non vi dovevate fidare dal momento in cui ha detto di non sapere chi fosse justin t… - jenlisaswasabi : a parte il fatto che di quell’ adam non vi dovevate fidare dal momento in cui ha detto di non sapere chi fosse just… -

Ultime Notizie dalla rete : Justin Timberlake Justin Timberlake e Jessica Biel: Lance Bass conferma la nascita del loro secondogenito R101 Justin Timberlake e Jessica Biel, «felici di essere genitori bis»

Lance Bass, ex membro degli Nsync, ha confermato la seconda paternità del cantante, che con l'attrice ha avuto il prio figlio, Silas Randall, cinque anni fa. «È bellissimo, ma non potrebbe essere altr ...

Virginio riscuote successo a “Tale e Quale Show”: subito una vittoria per lui

Nelle prime due puntate Virginio ha subito emozionato il pubblico di “Tale e Quale Show“, prima vincendo con l’imitazione di Justin Timberlake e poi giungendo quinto con l’interpretazione di Diodato.

Lance Bass, ex membro degli Nsync, ha confermato la seconda paternità del cantante, che con l'attrice ha avuto il prio figlio, Silas Randall, cinque anni fa. «È bellissimo, ma non potrebbe essere altr ...Nelle prime due puntate Virginio ha subito emozionato il pubblico di “Tale e Quale Show“, prima vincendo con l’imitazione di Justin Timberlake e poi giungendo quinto con l’interpretazione di Diodato.