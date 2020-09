Il sindaco di Ventimiglia derubato mentre è in diretta tv: “Mi hanno portato via il giaccone” (Video) (Di martedì 29 settembre 2020) “Mi hanno portato via il giaccone”. Parole pronunciate tra la sorpresa e lo sconcerto dal sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino che stava rilasciando un’intervista in diretta a Primocanale. Il furto si è verificato proprio davanti alle telecamere dell’emittente ligure, con il primo cittadino che si è presto deconcentrato nel vedere la panchina, su cui aveva poggiato il soprabito, completamente vuota. “Vi faccio il conto, vi manderò il conto del giaccone”, ha detto Scullino. Ironia, ma nemmeno troppa, mentre la giornalista Alessandra Boero tentava istintivamente di difendersi: “Anche lei però stia attento”. A sparire è stata anche la fascia tricolore che il sindaco teneva in tasca, ... Leggi su blogo (Di martedì 29 settembre 2020) “Mivia il giaccone”. Parole pronunciate tra la sorpresa e lo sconcerto daldiGaetano Scullino che stava rilasciando un’intervista ina Primocanale. Il furto si è verificato proprio davanti alle telecamere dell’emittente ligure, con il primo cittadino che si è presto deconcentrato nel vedere la panchina, su cui aveva poggiato il soprabito, completamente vuota. “Vi faccio il conto, vi manderò il conto del giaccone”, ha detto Scullino. Ironia, ma nemmeno troppa,la giornalista Alessandra Boero tentava istintivamente di difendersi: “Anche lei però stia attento”. A sparire è stata anche la fascia tricolore che ilteneva in tasca, ...

